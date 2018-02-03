MLB》達比修合約有進展？ 傳有球隊開至少5年破億合約

達比修有。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓即將展開，自由市場大咖之一的日籍投手達比修有至今仍在找新東家，根據《FanRag Sports》報導，有球隊開出一紙5年約、金額至少超過1億美元（約新台幣29.4億元）。

《FanRag Sports》知名記者海曼（Jon Heyman）撰文指出，根據消息來源，達比修有收到一紙至少超過5年的合約，金額超過1億美元，不過他仍在找接近國民隊「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）的7年1.75億美元（約新台幣51.4億）大約。

釀酒人季後大補強，先是用5年8000萬美元找來從自由市場簽下外野手肯恩（Lorenzo Cain），又透過交易從馬林魚換來明星外野手耶利奇（Christian Yelich），補強打線和守備，現在也有空間去追尋自由市場上的頂尖投手，盼能補強先發陣容。

釀酒人目前釀酒人先發輪值確定有三人，包含上季拿到17勝的戴維斯（Zach Davies）、安德森（Chase Anderson）、查辛（Jhoulys Chacin），外傳釀酒人想找來達比修有，但包含小熊、雙城、費城人、遊騎兵、洋基、道奇，都傳出有興趣網羅達比修。

該報導指出，除了達比修有外，釀酒人也積極接觸塞揚強投阿里耶塔（Jake Arrieta）、柯布（Alex Cobb）和林恩（Lance Lynn）。值得注意的是，釀酒人過去從未在自由市場上花超過1億美元簽一名球員。

達比修有。（資料照，美聯社）