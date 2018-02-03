NBA》馬大少宣布退役回國 41歲仍有NBA夢

〔體育中心／綜合報導〕前「天下第一控」馬布瑞（Stephon Marbury）已決定在今年CBA賽季結束後高掛球鞋。而這位即將滿41歲的後衛在採訪時表示，自己依然渴望重回NBA，但對此他也不會強求。

馬布瑞在受訪時說道，他將在回到洛杉磯後持續進行體能訓練，為了重回NBA做準備：「我已經打了22年的籃球了，我很疲倦。因此雖然我想重回NBA打球，但我不會主動去聯絡誰。對於現在的一切我很滿意，我不會去強求什麼，能以我想要的方式離開球場，我對此感到百分之百的平靜。」

馬布瑞也在訪談中談到，他認為自己是一個名人堂球員：「首先，很多沒有拿過冠軍的選手也獲選名人堂，其次是我對籃球貢獻良多，我架起了這項運動的橋梁，讓中國籃球風氣更盛。我該入選的是籃球名人堂，而不是NBA名人堂。在我的生涯中，打過奧運，青少年奧運，因此我對籃球的貢獻絕對是名人堂的等級。」

剛出道就名動天下的馬布瑞，在黃金96梯的第四順位被超音速挑中，隨後被交易到灰狼。生涯效力過灰狼、籃網、太陽、尼克以及塞爾提克，球風與個性一樣桀驁不馴的他曾是更衣室的頭號麻煩人物。他於2010年轉戰CBA，2011年他來到北京首鋼鴨（前身為北京金隅隊），率領球隊在4年內拿下3次總冠軍，並於2015年獲得中國永久居留權，是第一個在中國獲得此權的外籍名人，現效力於北京控股翱龍隊。

馬布瑞。（資料照，法新社）