NBA》字母哥讀秒階段關鍵得分 公鹿2分險勝尼克

亞德托昆波（右）。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今在自家主場迎戰尼克，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻下29分、11籃板，更在末節最後2秒拿下關鍵2分，助隊以92：90險勝。

此役競爭相當激烈，雙方互不相讓，卻也沒人能維持領先，首節結束公鹿1分落後，第二、三節也都是平手收場，末節開始雙方一來一往也都有分數進帳，數度互換領先，最後兩分鐘亞德托昆波攻進籃下再次扳平戰局。

之後幾波進攻雙方都沒人得分，小哈達威（Tim Hardaway Jr.）兩次罰球都沒有掌握，自己抓下籃板出手也沒放進。亞德托昆波在最後2秒切入轉身挑籃得分，成為獲勝大功臣。也是字母哥近兩季第3次在比賽最後5秒飆進超前分，與安東尼（Carmelo Anthony）並列、僅次於魏斯布魯克（Russell Westbrook）的4次。

雖然公鹿昨天傷了控衛布洛格登（Malcolm Brogdon），但休養近一年的J.帕克（Jabari Parker）本季首度上陣，雖被限制上場時間，J.帕克仍在15分鐘內繳出12分、3籃板，展現高效率。

2014年榜眼J.帕克（右）。（美聯社）