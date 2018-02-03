NBA》傷後首公開亮相 林書豪拒詳談康復程度

林書豪於籃網、湖人賽前受訪。（取自籃網推特）

〔體育中心／綜合報導〕台裔後衛林書豪季初首戰就因右膝髕腱斷裂報銷，今日籃網賽前是他傷後首次公開在外媒前接受聯訪，林書豪表示，一切都按計畫復健，自己也在重新學習移動和平衡，改善整個身體，雖然歸隊仍無時間表，林書豪也說，要是趕不上訓練營，「那就是問題了。」

受傷後林書豪一度到加拿大溫哥華展開復健，今天首次聯訪，他開心表示自己的復原計畫和球團的協調都很好，未來將以更快、更具爆發力的狀態回歸。即使許多髕腱斷裂的球員都因此生涯大受影響，林書豪不去看這些傷病史，「我不想步上別人的路程，我覺得我已準備好接受它，當我恢復健康時，我會成為一個全新的我。」

林書豪指出，專注訓練膝蓋以外的其他部位，是為了防止未來受傷，目的在解決肌肉不平衡、運動不足，並調整移動的機制，「我們正在修復所有東西，盡力得到改善，減少受傷的機會，我也能因此更爆發。」

籃網教頭亞特金森（Kenny Atkinson）表示，林書豪受傷期間，他們曾透過訊息保持聯絡。被問及詳細康復狀況，林書豪拒絕透露，包括有無參與過籃球活動也閉口不談，至於是否準備好參加9月的訓練營，林書豪笑說，「如果沒有，那就有問題了。」