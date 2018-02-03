NBA》戴維斯43分破隊史紀錄 魏少大三元糗成鵜鶘贏球背景

戴維斯制霸籃下，攻下43分登上鵜鶘隊史得分王。（美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕昨天慘遭絕殺，雷霆回到主場用光開節雙位數領先，易籃後更淪為鵜鶘「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）登頂隊史得分王的背景，雷霆終場100：114不敵鵜鶘，吞下3連敗。

上週戴維斯超越魏斯特（David West）榮登鵜鶘隊史籃板王，本季44場比賽有12場得分達32分的他，賽前也只剩32分差距問鼎隊史得分王。上半場戴維斯屢用身高優勢，灌籃征服禁區，取得18分，和摩爾（Ben Moore）攜手從開節的雙位數落後急起直追，下半場更成為他的個人秀，3顆三分球、全場5成命中率率隊狠甩雷霆，挹注43分跟上騎士詹姆斯、獨行俠諾威斯基、暴龍德羅森（DeMar DeRozan）和灰熊加索（Marc Gasol），成為現役隊史得分王。

鵜鶘在戴維斯破紀錄當下貼文慶祝。（取自鵜鶘推特）

別於鵜鶘雙喜臨門，雷霆從多達16分領先，一路遭逆轉14分差輸球，魏斯布魯克（Russell Westbrook）雖攻下「大三元」16分10籃板14助攻，失誤也有9次之多，另外2巨頭喬治（Paul George）上半場打鐵、此役命中率僅25%，攻下15分，安東尼13分9籃板，但下半場只投進2分，全隊得分最佳為中鋒亞當斯（Steven Adams）23分。

鵜鶘方面，戴維斯豪取43分10籃板最佳，2後衛哈勒戴（Jrue Holiday）、朗度（Rajon Rondo）分別貢獻11、13助攻，三分球4投4中、落後時帶領追分的摩爾攻下全場次高26分。

魏斯布魯克大三元，卻也多達9次失誤。（USA TODAY）