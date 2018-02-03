NBA》76人險搞砸勝利 擊敗熱火中止三連敗

恩比德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕費城76人今天在主場迎戰邁阿密熱火，一度領先28分，但在第四節卻被對手追至4分差，幸最後仍穩定戰局，終場76人以103：97獲勝，中止近期的三連敗。

76人在第三節一度將分差拉開至28分，但第四節熱火單節拿下37分，包含艾靈頓（Wayne Ellington）在倒數24秒投進三分球，追至97：101，接著76人卡文頓（Robert Covington）掉球，讓熱火有追近分差的機會，但熱火溫斯洛（Justise Winslow）傳球遭76人西蒙斯（Ben Simmons）抄截，讓熱火只能用犯規戰術，76人最後以6分之差獲勝。

76人全場有6人得分來到兩位數，恩比德（Joel Embiid）上場時間31分鐘，有17分、11籃板、4抄截、3火鍋的全能表現，另有6次失誤；西蒙斯20分，薩里奇（Dario Saric）17分、10籃板，卡文頓、瑞迪克（J.J. Redick）各有13分，J.安德森（Justin Anderson）11分。

熱火得分最高是替補的歐利尼克（Kelly Olynyk），他全場拿下19分、6籃板，艾靈頓16分，艾德巴約（Bam Adebayo）15分，J.理查森（Josh Richardson）12分，卓吉奇（Goran Dragic）10分。

76人明天將戰溜馬，預計恩比德將生涯首次「背靠背」出賽，「我覺得我已經準備好了。」他表示，「現在我覺得像是一名NBA球員了。」

西蒙斯。（美聯社）

卡文頓。（今日美國）

歐利尼克。（今日美國）