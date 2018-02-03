OWL》首爾王朝加賽險勝 成第三支六勝隊伍

首爾王朝隊成功晉升六勝隊伍，另外兩支同樣為全韓班的紐約卓越者及倫敦烈火。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《鬥陣特攻》職業電競聯賽本（3）日進入第四週第三天賽程，打頭陣的舊金山閃擊先是橫掃佛羅里達暴動者勝出；第二場的首爾王朝遭遇賽前排名同樣的休士頓法外者意外陷入苦戰、直到加賽第五場才靠著Zunba與Fleta絕招COMBO拿下勝利；最後出場的反抗者同樣橫掃洛杉磯角鬥士，拿下本季第四勝。

首戰由舊金山閃擊對上佛羅里達暴動者，閃擊隊在首局努巴尼有好的開始、成功在延長賽以1分險勝；接著又在第二局阿努比斯神廟據點圖、第三局伊利歐斯控制圖連下兩城；最後一局的垃圾鎮混合圖再度護送推車達陣，並把對手鎖死在第三點前，成功以3比2拿下大分，最終就以直落四橫掃對手。

舊金山閃擊橫掃佛羅里達暴動者。（取自Twitch）

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第二場由首爾王朝對上休士頓法外者，王朝隊在首局愛希瓦德以2比3輸掉首分；所幸進攻強悍的王朝隊後兩局連拿兩分；但回到護送圖類型的第四局垃圾鎮，王朝隊卻又無法達點、反讓法外者隊追平比數，正規戰戰成平手、進入加賽。加賽圖灕江天塔雙方各佔一點，直到第三回合，王朝隊終於靠著Zunba札莉雅與Fleta炸彈鼠絕招COMBO鎖定勝利，跟上其他兩隊全韓班的腳步，拿下第六勝。

首爾王朝在延長加賽險勝休士頓法外者。（取自Twitch）

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第三場由洛杉磯角鬥士對上波士頓反抗者，首局努巴尼護送圖雙方雖然都沒有達陣，但仍由反抗者以1分險勝；反抗者緊接著在連兩局據點／控制圖都贏下勝利，挾著三個大分之姿，反抗者在第四局多拉多先是守下角鬥士進攻的第三點，攻守交換後靠著源氏拔刀打出一波團滅，隨後順利抵達終點，拿下第四大分。最終反抗者直落四拿下勝利、拿下本季第四勝。

波士頓反抗者橫掃洛杉磯角鬥士。（取自Twitch）

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