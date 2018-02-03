萬人瑜珈做公益 助失依孩童幸福成長

全球人壽將於母親節前夕號召萬人一同參與瑜珈活動。（官方提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕全球人壽所舉辦的「因為愛 萬人瑜珈」活動，將於4月29日星期日上午九點盛大展開，主辦單位會將部分活動報名費捐給忠義基金會，期盼民眾一起做瑜珈、分享愛，活動即日起已開放報名。

全球人壽於2017年推出全新sloga「因為愛 責任在」，以愛和責任做為給予保戶的承諾，今年企業仍延續愛與責任的精神，在母親節前夕舉辦大型戶外瑜珈活動，聯繫家人之間的親情，並一起做公益幫助失依孩童幸福成長，創造有愛有溫暖的幸福童年，攜手打造更完善的社會福利服務，實踐「愛」與「責任」。

本次活動將於中正紀念堂兩廳院廣場舉行，主辦單位號召萬人響應，除促進健康以及公益目的之外，更規劃挑戰金氏世界紀錄，同時可以體驗在戶外與萬名瑜珈愛好者一起跟隨專業瑜珈老師展現自信美，為自己的人生留下完成金氏世界紀錄挑戰的回憶。

活動已開放早鳥優惠，只要在2月21日前完成報名，個人報名只要599元，四人同行則是2200元，報名就送超值商品瑜珈墊和瑜珈服，活動不限制年齡，主辦單位也會將每人的報名費捐50元做公益，歡迎所有想分享愛心，一起運動的民眾參與。

瑜珈源自於印度，近年在台灣相當盛行，正確的瑜珈姿勢可以幫助血液循環，活絡經脈，讓身體更健康，瑜珈幾乎沒有年齡限制，在做瑜珈的同時也能沉澱心靈，對身心都是很好的運動，因此全球人壽特別舉行萬人瑜珈活動，並請專業瑜珈老師示範、指導，期盼將健康、愛心帶給更多人。

詳細活動資訊請上：

活動網站》https://goo.gl/GAeqqA

粉絲專頁》https://www.facebook.com/events/403668550061043/