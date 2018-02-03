電競》偽娘參戰就奪冠！ MS女子盃圓滿落幕

偽娘組冠軍「臨時湊起來」（MS怪獸提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《傳說對決》是時下年輕朋友十分喜愛的手遊，日前電競職業戰隊MS怪獸舉辦「MS女子盃」賽事，更首度開放「偽娘組」參戰，最終冠軍戰已於上週末在台北電玩展落幕，最終冠軍就是由偽娘組「臨時湊起來」與女子組「MS Monstergirls」共同拿下冠軍，官方昨（2）日也釋出相關照片，可以看到這些「偽娘」打扮之用心。

女子組冠軍「MS Monstergirls」（MS怪獸提供）

官方指出，這是電競史上初次開放偽娘條款的電競比賽，除設定嚴格標準－需有假髮、全妝容、女裝、絲襪，如偽娘組贏得冠軍，女子組自動升格為冠軍，兩隊並列冠軍，皆可獲得冠軍獎金外，每人各可獲得一隻OPPO r11s手機一隻，最多贈送十隻手機與總獎金12萬元。

決賽當天，三組女子隊伍晉級四強的舉辦循環賽，勝出隊伍即代表女子隊爭奪冠軍頭銜，偽娘組則在1月20日海選中與其他偽娘先行爭奪進入四強代表權，最終冠軍就是由偽娘組「臨時湊起來」與女子組「MS Monstergirls」共同拿下冠軍。

現場人潮洶湧、許多玩家席地而坐，更於金剛直播獨家轉播中討論熱烈。MS怪獸營運總監「AA」也透露，此次賽事成功，為了讓傳說對決玩家有更多賽事可參與，下屆的MS男女混和賽事也在籌備中。

現場花絮。（MS怪獸提供）

現場花絮。（MS怪獸提供）