SBL Live》拉莫斯妙傳不斷 半場結束金酒40：34台銀

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 金酒 23 17 40 台銀 16 18 34

第二節

第二節拉莫斯撿到進攻籃板並放進兩分，金酒黃弘翰投進三分外線，余純安也用三分線回敬，黃弘翰切入上籃取分，拉莫斯砍進三分，張博勝中距離跳投得分，王泰傑在失誤後又犯規打到林力仁的臉被吹判違反運動道德犯規，林力仁兩分皆命中，拉莫斯籃下單打得分，王泰傑在防守時出拐被吹技術犯規，賈西亞中距離跳投命中，蘇奕晉禁區接到傳球得分，賈西亞切入取分，張容軒與蘇奕晉接連兩罰一中，賈西亞快攻飛身灌籃，第二節終了，金酒以40：34領先台銀。

第一節

開賽金酒拉莫斯妙傳給張容軒在籃下放進兩分首開紀錄，隨後台銀郭少傑用三分球也幫助球隊開張，拉莫斯再度送出助攻給蘇奕晉放進兩分，台銀張博勝切入製造犯規並兩罰都進，張博勝抄截後快攻兩分到手，金酒邱金龍投進三分外線，郭少傑攻守轉換切入得分，金酒王泰傑籃下放進兩分，邱金龍籃下單打放進兩分，張容軒切入上籃得分，拉莫斯妙傳給張容軒兩分到手，郭少傑偷跑快攻上籃取分，拉莫斯籃下放進兩分，台銀賈西亞中距離跳投命中，張容軒也回敬一記中距離投籃，拉莫斯三分外線命中，台銀范士恩補籃放進兩分，台銀余純安兩罰一中，第一節結束，金酒23：16領先台銀。