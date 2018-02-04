「羽球一哥」周天成拚今年首冠 今日賽事預告與轉播

台灣羽球一哥周天成。（資料照）

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台灣羽球一哥周天成相隔近一年，重返決賽舞台，今天在超級500系列賽印度公開賽男單冠軍戰，強碰中國選手石宇奇，預計將於台灣時間今天傍晚19時00分出賽，周天成連2度闖進印度站決賽，盼望這次能抱回冠軍。

早上NBA首場賽事由火箭作客騎士，前役拿下「60分大三元」率隊取得3連勝的火箭一哥哈登（James Hardan）今天面對「詹皇」詹姆斯（Lebron James）所領軍的騎士，還會有什麼驚人演出？

另一場為勇士交手金塊的比賽，勇士昨面對西部倒數第二的國王意外陷入苦戰，儘管贏球團隊卻發生平本季最高的25次失誤，今天對上西部第8的金塊，雙方會擦出什麼火花呢？

HBL四強昨天全數出爐，上屆女籃四強普門、永仁、滬江及南山全數再度進軍小巨蛋，男籃部份，將由能仁、松山、南山和東山廝殺。而今晚將決定最終對戰組合，能仁將於晚間7點對決南山，若贏球將以第一名之姿殺進小巨蛋。

SBL部份有兩場賽事進行，分別為台啤交手金酒、達欣對上璞園。衛冕軍達欣昨天敗給龍頭裕隆，排名降至第3，今天面對排名第2的璞園能否一吐輸球怨氣呢？

超級500系列賽印度公開賽男單冠軍戰

19：00 周天成VS.石宇奇 愛爾達體育3台

NBA例行賽

09:30 熱火@七六人 愛爾達體育1台

12:00 勇士@金塊 緯來體育D-LIVE

HBL八強

男子組

*12:20 南湖高中VS.東泰高中

*14:00 泰山高中VS.高苑工商

*17:20 松山高中VS.東山高中

*19:00 南山高中VS.能仁家商

女子組

14:00 北市陽明VS.苗栗高商

*15:40 普門中學VS.南山高中

15:40 南湖高中VS.滬江高中

17:20 永仁高中VS.淡水商工

地點：台北體育館

*FOX、FOX3直播

SBL例行賽

17:00 台啤VS.金酒

19:00 達欣VS.璞園

地點：桃園巨蛋

愛爾達體育2台、緯來體育直播