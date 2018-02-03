SBL Live》男模砍26分 裕隆擊退達欣坐上聯盟龍頭

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 裕隆 24 23 24 26 97 達欣 16 18 33 26 93

第四節

胡凱翔在籃下撿到進攻籃板放進兩分，林宜輝在籃下擺進兩分，奈維爾在籃下取分，張家榮站上罰球線並兩罰都進，呂政儒投進中距離投籃，奈維爾籃下放進兩分，布拉籃下放進兩分，呂政儒投進三分外線，張家榮快攻上籃兩分，布拉補籃得分，盧冠良切入上籃得分並獲得加罰機會，盧冠良單打成功拿到兩分，呂政儒切入得分，布拉空手切接獲傳球灌籃得分，呂政儒三分外線命中，林宜輝、蘇翊傑接連上籃得分，布拉籃下取分，呂政儒獲兩罰機會並全數罰進，林宜輝三分外線命中，胡凱翔上籃得分，呂濟而擦板三分命中，呂政儒兩罰一中，比賽終了，裕隆以97：93擊敗達欣。

第三節

下半場達欣先靠著林宜輝站上罰球線兩罰都進，周柏臣用三分外線回應，羅鈺群也投進三分球，周柏臣兩罰一中，林宜輝投進三分外線，蘇翊傑攻守轉換後上籃得分並獲得加罰機會完成三分打，周柏臣投進三分球，布拉籃下扣籃取分，呂政儒切入上籃得分，林宜輝投進大號三分球，林韋翰馬上回應一記三分外線，蘇翊傑切入製造犯規站上罰球線兩罰都進，胡凱翔中距離得手，林宜輝籃下放進兩分，胡凱翔站上罰球線兩罰全進，達欣岳瀛立上籃得分，胡凱翔中距離投籃命中，布拉籃下放進兩分，蘇翊傑上籃成功並得到加罰機會完成三分打，胡凱翔再度投進中距離，布拉將林宜輝上籃沒進的球補灌進籃框，周士淵投進三分外線，張家榮上籃得分，第三節結束，裕隆以71：67領先達欣。

新北裕隆呂政儒（左）三分跳投。（記者陳志曲攝）

新北裕隆呂政儒（右）運球突破對手防守。（記者陳志曲攝）

新北裕隆奈維爾（右）三分跳投。（記者陳志曲攝）

台北達欣蘇翊傑進攻籃框。（記者陳志曲攝）

台北達欣布拉（中）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

台北達欣總教練范耿祥。（記者陳志曲攝）

新北裕隆周柏臣（中）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

第二節

達欣第一波進攻呂濟而三分外線命中，蘇翊傑中距離跳投得分，呂政儒也用中距離跳投回敬，蘇翊傑在攻守轉換後一條龍上籃得分，裕隆林韋翰也用上籃取分，裕隆盧冠良接獲傳球上籃得分，林宜輝中距離翻身跳投得分，裕隆周士淵中距離跳投得分，林宜輝籃下單打勾進兩分，盧冠良小拋投得分，蘇翊傑在籃下擺進兩分並要到犯規完成三分打，奈維爾三分外線命中，蘇翊傑再度籃下單打得分，奈維爾也再度投進三分球，柯旻豪兩罰一中，布拉要到犯規站到罰球線二罰一中，柯旻豪再度站上罰球線依舊二罰二中，上半場結束，裕隆以46：33領先達欣。

第一節

一開賽達欣林宜輝投進三分外線，蘇翊傑切入上籃得分，裕隆周柏臣兩罰一中，達欣布拉在籃下單打命中並獲得加罰，周柏臣投進三分球，胡凱翔中距離跳投得分，裕隆呂政儒投進三分外線，裕隆奈維爾籃下要到犯規罰二中二，達欣羅鈺群籃下放進兩分並站上罰球線不過加罰沒進，奈維爾籃下單打得分，周柏臣兩罰中一，達欣呂濟而兩罰中二，呂政儒投進三分外線，布拉要到犯規後兩罰兩中，周柏臣切入得分，第一節結束，裕隆24：16領先達欣。