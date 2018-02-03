LOL》Maple「阿祈爾」26K輸出強壓對手 閃電狼賞HKA四連敗

Maple操作的阿祈爾被選為第二局MVP。（取自Garena Live）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》2018 LMS春季賽本（3）日只有一場對戰，由閃電狼對上HKA，賽前陷入三連敗的HKA力圖振作，但閃電狼只花了兩場、各自不到30分鐘遊戲時間就解決對手，再賞HKA一敗，閃電狼則是取得本季第二勝。其中，第二場閃電狼上路由MMD出戰，他操作的吶兒成功躲過兩次GANK危機，也摧毀了對方的計謀。

首局選角。（取自Garena Live）

首局HKA選出克黎絲妲，期望取得線上優勢，沒想到卻是先送出首殺，打出破口的閃電狼滾起雪球，輕鬆突破三座外塔、17分鐘叫出預示者再破中二塔，視野完全掌握在手，首條巴龍也順利入手，閃電狼持續追擊HKA打出一波ACE，經濟差距已經來到一萬以上。23分鐘閃電狼嘗試踏上對方高地，HKA傷害根本不足以防守，只能看著閃電狼早早在24分鐘拿下勝利。

首局數據圖。（取自Garena Live）

首局MVP頒給蛇蛇的塔里克。（取自Garena Live）

第二局選角。（取自Garena Live）

第二局開場吶兒在嘉文保護下，躲過多次Gank，還反殺卡力斯取得首殺，接著又支援下路打出1換2，閃電狼多次在小波衝突告捷，還偷下HKA的小龍，24分鐘更拿下首條巴龍，靠著這波巴龍BUFF，閃電狼橫掃HKA防禦物件，拿下4顆人頭，順利在28分鐘推倒對方主堡，取得本次勝利。

第二局數據圖。（取自Garena Live）

賽後，本場輸出最高的英雄由阿祈爾拿下，Maple本局打出26.7K傷害獨領風騷，也成功被選為單局MVP。