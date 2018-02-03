LOL》閃電狼Betty爆料：早晨打兇就不聽大家講話

閃電狼AD選手Betty接受現場主持人Jessie採訪（取自Garena Live）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》2018 LMS春季賽本（3）日出戰的閃電狼成功賞給HKA四連敗，連續兩局更是都以不到30分鐘的遊戲時間結束比賽，可謂效率之高。賽後，閃電狼AD選手Betty接受現場主持人Jessie採訪，全文如下：

Jessie：上週輸給AFRO一場，但今天看起來大家狀況調整得非常好，目前氣氛如何？

Betty：我們在團練的時候還是有些溝通上的問題，可能英文要再好一些，我們有時候講英文都聽不太懂（Moojin說小蛇英文非常好，快去跟他多學）他喔，我是有問過他，但我也沒有覺得他有特別好（笑）。

Jessie：目前上路打野各有兩名選手，團練的調適如何？

Betty：就是我們有好多打法，如果是早晨，他真的打得很兇，就真的不聽我們在講什麼（難怪不訪問你，怕你講隊友壞話）這也不是什麼壞話，早晨有時候也是玩得很好。

Jessie：你們第一場放出上週被禁用十二次的克黎絲妲，你的第一選是選出伊澤瑞爾，怎麼會有這樣的選擇順序？

Betty：因為我們團練選擇伊澤的次數比較多，我也覺得玩這隻玩得比較好，克黎絲妲可能是我玩得比較差一點，所以就不拿。

Jessie：伊澤瑞爾下個版本的Q好像有被削弱耶，你怎麼看？

Betty：他前四等的時候差很多，因為他的傷害減了30，你在前面Q到人都不太痛，但是過了五等減的幅度就變少了，我覺得他在中後期還是很強的角色。

Jessie：第一場的伊澤瑞爾儼然成為隊伍戰術的中心，包含推完下塔後可能轉線去他路，連火龍都沒有吃，可是我們會覺得火龍是很重要的戰略價值，你們為什麼會這樣想呢？

Betty：因為我們那時推完塔後可以順便把兵給清掉，就可以往上轉，如果我們吃了火龍，下路又要再清一波兵才能再去上，這樣會浪費我們很多時間。

Jessie：你伊澤瑞爾對於閃耀劍的選擇是大於需要時間堆疊的水滴，怎麼會有這樣的選擇？

Betty：因為如果出水滴，我的線上並不會變強，閃耀劍出來我可以打得很兇，一直跟對面換血，我用Q打他們，他們是打不到我的（不會擔心魔劍太晚成形？）如果我出閃耀劍線上變得更強，我可以壓制到更多東西，水滴的話可能會少壓很多。

Jessie：第二場下路線有些反轉，你的崔絲塔娜配上布郎姆，被對方的剎雅銳空壓制得非常慘，不過Moojin還是偏照顧中上路，隊伍的考量是怎麼樣？

Betty：因為那場楓糖拿了阿祈爾，他說這場可以打得很兇，就儘量打中野二打二，那我們下路就說互農。

Jessie：為何在LMS不常見到剎雅加銳空的搭配？

Betty：剎雅銳空前期很強，但中後期就不會像我拿砲娘加布郎姆來得強，因為我這兩隻都是後期角（那線上要怎麼對抗他們？）盡量A到兵，有些兵它們往前走的時候是不能打，可能要放一兩隻兵，我們前面被壓是一定會的。

Jessie：這週的賽事時間都偏長，閃電狼是如何這麼快狠準結束比賽？

Betty：可能是我們比較會抓失誤吧，因為他們失誤的話我們可以快速去做視野、吃小龍巴龍及轉線，他們只要巴龍一失誤，沒有視野，我們就會嘗試去試看看。

Jessie：明天你們要對上一樣未嘗敗績的G-Rex，他們下路是來自LCK世界冠軍隊伍的AD，自己怎麼看待明天下路的對決？

Betty：我一定會盡全力去打，希望他們不要真的那麼強，讓我們可以二打二獲勝（笑）。

Jessie：現在打線對於贏遊戲的關鍵是不是沒有影響這麼大，還是會戰決定最後的勝利？

Betty：現在會戰太重要了，你線上就算贏也不會贏太多，除了你線上能單殺很多讓你整場領先很多。