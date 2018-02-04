MLB》太空人終結者也勝訴 薪資仲裁庭由球員5：2領先

太空人終結者翟爾斯打贏薪資仲裁。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕季後薪資仲裁持續進行中，進入聽證會程序的球員再傳捷報，太空人終結者翟爾斯（Ken Giles）和馬林魚野手鮑爾（Justin Bour）雙雙勝訴，球員方目前以5：2領先。

大聯盟報導指出，太空人終結者翟爾斯今年首獲薪資仲裁資格，與球團進入聽證會程序後成功勝訴，新球季年薪將為460萬美元（約新台幣1.34億元），略高於球團開出的420萬美元（約新台幣1.22億元）。

翟爾斯上季例行賽出賽63場獲34次救援成功，投62.2局責失16分，累積防禦率2.30，但在季後賽登板7場，拿2次救援成功另吞2敗，7.2局投球責失10分，防禦率飆到11.74。隊友史普林格（George Springer）和麥修（Collin McHugh）正與球團持續交涉，也有可能舉行聽證會。

馬林魚球員部份，一壘手鮑爾（Justin Bour）進入聽證會程序也獲裁定勝訴，新球季年薪為340萬美元（約新台幣9916萬元），球團開價為300萬美元（約新台幣8750萬元）。今年首獲薪資仲裁資格的捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）則以敗訴收場，開價為340萬美元（約新台幣9916萬元）未獲青睞，新球季年薪為球團所提的290萬美元（約新台幣8458萬元）

目前薪資仲裁進入聽證會程序的球員共有7人，紅襪貝茲（Mookie Betts）、響尾蛇米勒（Shelby Miller）、光芒海克瓦利亞（Adeiny Hechavarria）、太空人翟爾斯及馬林魚鮑爾五位球員獲勝，藍鳥歐蘇納（Roberto Osuna）和馬林魚瑞爾穆托敗訴作收。

紅襪貝茲首獲資格就勝訴，將獲進入聽證會程序球員史上最高薪。