NBA》兩戰44次失誤、險輸墊底隊 勇士教頭：球員心累想放假

柯爾認為球員心累想放假。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西部龍頭勇士近日略顯疲態，總教練柯爾（Steve Kerr）表示球員最近打得掙扎、心理感到疲勞，非常渴望明星週假期，隊上主力杜蘭特（Kevin Durant）和柯瑞（Stephen Curry）則認為球員有責任保持專注努力贏球。

勇士近兩場比賽合計發生多達44次失誤，對上分區戰績倒數第二的國王更一度陷入雙位數落後，總教練柯爾受訪時坦言，球員們目前在心理層面相當勞累，必須努力撐到明星週假期才能好好休息，「大夥非常想放假、想得要死，我們就像在明星賽假期前、一拐一拐地準備衝線，得撐過去才能放假。」總教練柯爾說。

在明星賽假期前，勇士還有6場比賽要打，今天客場對金塊賽後將回到主場進行4連戰，依序對上雷霆、獨行俠、馬刺和太陽，接著移師活塞主場進行假期前最後一戰，柯爾笑說屆時球員得遠離彼此，各自到海灘上度假、好好休息放鬆，然後就能找回原有狀態。

D.格林（Draymond Green）相當認同總教練說法，認為每一隊都非常渴望明星週假期，恨不得明天就是明星賽，「每年都差不多辦在那個時候，你現在在這，知道就快放假了，非常接近，但就是還不能放假，我想每個人都很期待要放假，但是還是得繼續贏球。」D.格林說。

格林表示每隊都想快點放假。（資料照，USA TODAY Sports）

球星杜蘭特認為，密集出賽與客場移動的確相當折騰，但必須保持鬥志、試著每一場比賽都能越打越好，「我不會說我們已經準備放假，我不覺得大家該去想放假，但這也有點怪，有點像處在中間的灰色地帶，得繼續進步、贏球，等到明星賽假期到來，再稍微休息一下。」杜蘭特說。

明星賽隊長柯瑞則說，球員必須表現專業、想辦法挺住身心煎熬，「期待放假也許是種方法，但是球賽發生失誤、打得不連貫可不能找藉口，每一隊都是這樣挺過來的，就好比盡頭有道微弱的光，撐過去就能稍微恢復精神。為了迎接明星賽假期，我們得想辦法撐過去。」柯瑞說。

金塊主場位於高海拔地區，勇士此次在當地時間凌晨4點才到飯店，比賽結束後又將回主場迎戰排名前八的季後賽球隊，柯瑞坦言賽程有點累人，但明星賽前的衝刺相當重要，必須想辦法克服，「如果不建立好的習慣和對的心態、在明星賽前贏下這些比賽，可能反被對手打敗，我們可不想讓負面情緒在隊上蔓延。」柯瑞說。

杜蘭特與柯瑞認為得想辦法撐完比賽。（資料照，美聯社）