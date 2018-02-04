NBA》底薪加盟上場時間卻銳減 灰狼替補後衛高喊賣我

穆哈瑪德（15）本季出賽時間大幅銳減。（資料照，法新社）

〔記者蔡厚瑄／綜合報導〕隨著NBA交易大限臨近，許多球隊正在積極地補強合適的球員，相反地，交易截止日期對於想要改變打球環境的球員們來說，也是絕佳的好機會，而灰狼隊的後衛穆哈瑪德（Shabazz Muhammad）正是其中之一。

ESPN記者「沃神」Adrian Wojnarowski今在報導中指出，穆哈瑪德日前已經向灰狼隊表明，不想再續留這支位於北大荒的球隊，希望能尋求交易或被釋出。

雖然根據集體談判協議規定，運動員和經濟人不得公開表明交易意願，反則聯盟將依法開罰，不過他們卻可以私自向球隊提出申請。

去年夏天，穆哈瑪德與灰狼簽下底薪合約，本季的薪水為160萬美元（約4688萬台幣），不過許多人都認為以他去年場均能夠拿到9.9分2.8籃板的成績，不該接受這樣低的薪水，但穆穆哈瑪德懷著能夠擔任穩定替補角色的心態，最終還是決定以底薪和灰狼續約，但在希波鐸（Tom Thibodeau）執教下，他的出場時間卻逐漸被稀釋，甚至還掉出輪替之外。

在灰狼近期的32場比賽中，穆哈瑪德只打了9場，平均每場僅出賽9.6分鐘。 由於出賽時間的縮短，本季他場均3.2分1.5籃板0.2助攻都寫下生涯最差記錄。而交易掉穆哈瑪德，實際上對灰狼來說其實是筆相當划算的交易，畢竟穆哈瑪德仍是一名擁有非常出色的進攻能力和技巧的球員。

穆哈瑪德渴望能換個打球的環境。（資料照，歐新社）