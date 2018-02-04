NBA》簽大約表現差 騎士想賣神經射手

J.R.史密斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕距離美國時間2月8日NBA交易大限越來越近，本季暫居東部第三的克利夫蘭騎士正想尋求交易補強，外傳騎士有可能把近兩年表現欠佳的J.R.史密斯（J.R. Smith）交易。

截至今天賽前，J.R.史密斯本季出賽49場，平均上場時間29.8分鐘，場均有7.8分、2.9籃板、2助攻，投籃命中率0.377，三分球命中率0.347。而根據ESPN顯示，J.R.史密斯的球員效率值（PER值）僅7.62，在82名得分後衛中排在第77名，狀況明顯不佳，他上賽季場均也只有8.6分、2.8籃板。

J.R.史密斯在2015-16賽季幫助騎士奪得總冠軍，該年季後就獲得一紙4年5700萬美元的合約，但他表現卻每況愈下。《克利夫蘭老實人報》爆料，騎士想賣掉J.R.史密斯，他本季薪水有1370萬美元，下賽季有1470萬美元，2019-2020賽季還有1570萬美元，交易難度不小。

該文也指出，騎士想動用從綠衫軍塞爾提克所得到的2018年籃網首輪選秀籤，但不會為了追求快艇中鋒D.喬丹（DeAndre Jordan）而使用，因為他季後就會成為自由球員。

J.R.史密斯。（資料照，法新社）