NBA》簽大約表現差 騎士想賣神經射手

2018/02/04 10:10

J.R.史密斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕距離美國時間2月8日NBA交易大限越來越近，本季暫居東部第三的克利夫蘭騎士正想尋求交易補強，外傳騎士有可能把近兩年表現欠佳的J.R.史密斯（J.R. Smith）交易。

截至今天賽前，J.R.史密斯本季出賽49場，平均上場時間29.8分鐘，場均有7.8分、2.9籃板、2助攻，投籃命中率0.377，三分球命中率0.347。而根據ESPN顯示，J.R.史密斯的球員效率值（PER值）僅7.62，在82名得分後衛中排在第77名，狀況明顯不佳，他上賽季場均也只有8.6分、2.8籃板。

J.R.史密斯在2015-16賽季幫助騎士奪得總冠軍，該年季後就獲得一紙4年5700萬美元的合約，但他表現卻每況愈下。《克利夫蘭老實人報》爆料，騎士想賣掉J.R.史密斯，他本季薪水有1370萬美元，下賽季有1470萬美元，2019-2020賽季還有1570萬美元，交易難度不小。

該文也指出，騎士想動用從綠衫軍塞爾提克所得到的2018年籃網首輪選秀籤，但不會為了追求快艇中鋒D.喬丹（DeAndre Jordan）而使用，因為他季後就會成為自由球員。

J.R.史密斯。（資料照，法新社）

相關關鍵字： NBA

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
預告賽程
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.