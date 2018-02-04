NBA》宰公牛當祭品 T.哈里斯轉隊首戰開紅盤

T.哈里斯（34）交易後首戰就告捷。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今在主場迎戰公牛，才剛從活塞轉隊的前鋒T.哈里斯（Tobias Harris），交易來快艇的首戰馬上就打出自己的價值，此役攜手加林納里（Danilo Gallinari）合砍48分，率快艇以113：103擊敗對手，送給公牛6連敗。

首節才剛開始，快艇就打出一波7：0的小高潮，而公牛直到比賽進行3分多鍾，才由後衛J.葛蘭特（Jerian Grant）在三分外線出手命中打破鴨蛋，公牛雖然找回進攻節奏，不過快艇在T.哈里斯的帶領之下，在上半場仍以57：52領先。

易籃後，加林納里、特奧多西奇（Milos Teodosic）接連在外線出手命中，幫助快艇拉開兩隊比分，公牛雖然靠一度J.哈勒戴（Justin Holiday）追到僅剩6分落後，不過快艇馬上回敬一波8：2。末節，加林納里連續拿下5分，加上哈瑞爾（Montrezl Harrell）連續切入禁區得分，鎖定勝利，終場快艇就以113：103擊敗公牛。

加林納里今砍下24分與T.哈里斯並列全場最高分。（今日美國）

T.哈里斯在轉隊效力快艇的首戰就攻下24分3籃板，與加林納里並列全場最高分，L.威廉斯（Lou Williams）也有21分6助攻進帳。

T.哈里斯轉隊首戰表現不俗。（今日美國）

公牛雖然全隊6人得分上雙，不過整體命中率卻偏低，拉文（Zach LaVine）攻下全隊最高的21分，波提斯（Bobby Portis）則繳出10分13籃板。

波提斯叫出雙十好成績，可惜最後球隊還是吞下敗仗。（今日美國）