NBA》還要組更大團？塞爾提克還想要快艇「魯長老」

本季大爆發的「板凳暴徒」L.威廉斯也是綠衫軍要追逐的目標之一。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕儘管昨天以一年500萬美元（約新台幣1.47億）簽下中鋒孟羅（Greg Monroe），不過東部霸主塞爾提克仍不感到滿足，根據美媒報導，綠衫軍還瞄準了兩位得分好手，除了之前想要的灰熊後衛T.艾文斯（Tyreke Evans），快艇的「板凳暴徒」L.威廉斯（Lou Williams）也是他們追求的對象之一。

T.艾文斯。（資料照，美聯社）

根據《波士頓哨兵報》報導指出，為了增加板凳的得分能力，塞爾提克打算在交易大限前，以T.艾文斯和L.威廉斯為目標，尋求他們的交易機會。

雖然快艇也在尋求交易L.威廉斯的機會，不過本季各項數據都迎來生涯新高的「板凳暴徒」L.威廉斯，相信快艇要價絕對不低，而灰熊則是想用本季大回春的T.艾文斯換來一個首輪選秀權。

而無論最後是能交易到L.威廉斯還是T.艾文斯，真正的關鍵還是在於綠衫軍會開出什麼樣的交易籌碼，而塞爾提克總管安吉（Danny Ainge）目前似乎還在等待適合的機會和目標出手。這些年來，安吉已經做了不少神級大交易，他也深信自己絕對可以利用手裡的籌碼幫助綠衫軍重返總冠軍戰。

安吉。（資料照，今日美國）