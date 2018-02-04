NBA》火箭狂飆19顆三分雨 騎士主場慘輸32分

騎士慘敗火箭，詹姆斯只得到11分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓火箭今天作客克利夫蘭騎士，火箭三分火力全開，全場飆進19顆三分球，一度領先達到35分，火箭終場以120：88大勝，近期奪得4連勝。另外，這也是騎士在全美轉播的比賽中吞下8連敗。

火箭開賽打出15：4的攻勢，騎士後來追近分差，但控衛保羅（Chris Paul）連飆三分，半場完就以 65：39領先26分，第三節火箭更是一度領先到達35分，騎士在第四節早早就把主力換下，讓比賽成為垃圾時間。

騎士隊史半場落後20分的情況下，戰績0勝103敗，從未在這逆境中贏球。另外，騎士落後35分，追平詹姆斯（LeBron James）在騎士隊最差的表現。

火箭全場飆進19顆三分球，保羅三分球9投6中、全場14投8中拿下22分11助攻8籃板，哈登（James Harden）16分、9助攻、6籃板、2抄截，R.安德森（Ryan Anderson）21分，卡培拉（Clint Capela）14分9籃板，G.格林（Gerald Green）17分，巴阿穆泰（Luc Mbah a Moute）11分。

騎士方面，詹姆斯11分、9籃板、9助攻，J.R.史密斯（J.R. Smith）12分、8籃板，I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）12分7籃板，魏德（Dwyane Wade）、羅斯（Derrick Rose）各有10分。騎士團隊投籃命中率39.1％，三分球30投8中、命中率為26.7％。

保羅。（美聯社）

騎士慘敗給火箭。（美聯社）

保羅（左）。（今日美國）

詹姆斯僅拿11分。（今日美國）

哈登。（法新社）

I.湯瑪斯。（美聯社）

騎士慘敗給火箭。（今日美國）