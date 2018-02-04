高球》鳳凰城公開賽第3回合 佛勒依舊領先潘政琮並列42

美國好手佛勒仍以1桿之差的199桿保持領先。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽Waste Management鳳凰城公開賽今天打完第3回合，美國好手佛勒仍以1桿之差的199桿保持領先。台灣好手潘政琮則以209桿下滑到並列42名。

潘政琮今天繳出70桿，他從第10洞開球，打了12洞只在第15洞長洞從果嶺邊沙坑精采救球，只剩不到3呎，抓到博蒂。

潘政琮。（資料照，法新社）

潘政琮表示，前面這十幾洞有不少博蒂機會，但推桿總是差一點點，他說：「今天第10洞開球，一直與小鳥擦肩而過，終於在球場第4洞（我的第13洞）推進了！明天希望推桿能多給力一點。」

可惜接下來柏忌、博蒂交替出現，小潘成績定桿在低於標準桿1桿，70桿完賽，進帳不夠多，總計209桿，排名下滑5席，並列42名。

領先榜上小有變化，佛勒今天繳出67桿，依舊站在領先位置。他打下5個博蒂、1個柏忌，最後3洞連續博蒂是他保住領先的關鍵。

他在兩萬多名觀眾圍觀的第16洞，順利推進17呎博蒂，眾人起鼓掌歡呼，讓他士氣大振，成了全場的高潮。接著兩洞他都推進博蒂，從多名好手並列領先的集團中突圍。

佛勒說：「我打了很多不錯的球，只是上了果嶺無法很靠近洞口。直到最後那幾洞我才有比較好的機會。」

西班牙好手朗姆、美國的瑞維耶和迪鄉布同以1桿之差的200桿並列第2，迪鄉布原本並列第1，今天打完15洞還是領先者，可惜第17洞開球下沙吞了柏忌，還看著同組的佛勒連抓3鳥超前。

左手名將米寇森今天以66桿完賽，總計201桿，和柏格、雪菲爾等人並列第5，只差兩桿，也是最後一回合爭冠的可能人選。