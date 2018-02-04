NBA》鵜鶘10天短約簽前榜眼 盼能補上「表弟」禁區缺

鵜鶘今天與2004年榜眼中鋒E.歐卡佛簽下10天的短約。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕爭奪中鋒孟羅（Greg Monroe）失利的鵜鶘，今天賽前正式宣布將與2004年的NBA榜眼中鋒E.歐卡佛（Emeka Okafor）簽下一紙十天的短約，盼望他能替補上失去禁區大將「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）的空缺。

鵜鶘看板球星「表弟」卡森斯因阿基里斯腱斷裂，導致整季報銷，急需補上卡森斯的5號位。鵜鶘本周已經透過交易換到了長人大前鋒米洛提奇（Nikola Mirotic），不過原本還計劃再補中鋒孟羅，卻被塞爾提克以兩倍高的合約截胡。

2004年NBA選秀會，以第1輪第2順位被夏洛特山貓選中的E.歐卡佛，曾在2004-05年獲得年度最佳新秀，9年生涯裡曾效力山貓、黃蜂、巫師，場均拿下12.3分、9.9籃板，而這將是他隔了近5年之後，再次重返NBA。

去年E.歐卡佛雖然參加了七六人的訓練營，但是最後還是被裁掉。本季他一直留在發展聯盟比賽，但還是一直渴望能重返NBA，E.歐卡佛上一次在NBA比賽要追溯到2012-13球季，他曾加盟巫師打了79場比賽，繳出場均9.7分和8.8籃板。

距離E.歐卡佛上次在NBA出賽已經快五年。（資料照，法新社）

而鵜鶘隊希望用這份十天的短期合約測試一下E.歐卡佛是否能夠頂替卡森斯確定整報銷後，所留下的5號位空缺，而E.歐卡佛則是要來力拼再度續留NBA的機會。