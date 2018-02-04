NBA》勇士柯瑞、杜蘭特轟55分沒用 第四節遭金塊逆轉吞敗

勇士今在客場踢到鐵板不敵金塊。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕聯盟龍頭勇士今日在客場踢到鐵板，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）雖合力貢獻55分，但他們僅投進8顆三分球，且命中率又不佳，反在第四節被對手金塊狂轟38分，最終勇士以108：115輸球，吞下本季第12敗。

金塊今日彷彿變身勇士，全場送出28次助攻，與勇士平分秋色，且還投進12顆三分球，命中率達41.4％，更勝勇士的8個及25.8的命中率，末節把握住機會，用一場逆轉勝氣走衛冕軍。

勇士第三節領先達12分，卻在第四節被金塊展開反撲。金塊射手巴頓（Will Barton）是反撲頭號功臣，他在4分12秒砍進一記三分，取得3分領先後，即便勇士一度追成平手，另一主力中鋒約基奇（Nikola Jokic）又投進三分球。

勇士在後頭追分之際，楊恩（Nick Young）不僅在三分出手麵包收場，回頭還找裁判理論吞下技術犯規，連杜蘭特也吞下1次技術犯規，黯然在客場遭對手逆轉。

柯瑞16投8中，包括三分球12投5中，拿下24分、6籃板與4助攻；杜蘭特（Kevin Durant）16投12中，拿到31分、6籃板及7助攻；K.湯普森（Klay Thompson）挹注16分；D.格林（Draymond Green）8分、6籃板和8助攻。

杜蘭特（左）砍下31分。（今日美國）

金塊以巴頓表現最佳，他17投9中，包括3顆三分球，攻下25分；約基奇19分、9籃板與5助攻；G.哈里斯（Gary Harris）16分進帳；穆雷（Jamal Murray）挹注15；板凳出發的萊爾斯（Trey Lyles）16分、10籃板。