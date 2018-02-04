NBA》卓蒙德超威「雙20」擊退熱火 活塞奪3連勝

2018/02/04 14:16

卓蒙德（左）。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕活塞今天在主場迎戰熱火，雙方一路糾纏到第四節，活塞靠I.史密斯（Ish Smith）砍全隊最高的25分，加上卓蒙德（Andre Drummond）雙二十的表現，終場以111：107擊敗熱火，近期三連勝，與東部第八的76人只剩下0.5場勝差。

雙方此戰你來我往，第四節101：101時，I.史密斯投進關鍵兩分，卓蒙德灌籃、葛瑞芬（Blake Griffin）投進三分球，之後I.史密斯在倒數14秒時投進三分，拉開至6分差，讓對手無力追趕。

活塞全隊投籃命中率有52.4％，I.史密斯25分、7助攻、4籃板，卓蒙德23分、20籃板，剛轉隊來的葛瑞芬拿下16分、7籃板，S.強森（Stanley Johnson）、托利佛（Anthony Tolliver PF）、蓋洛威（Langston Galloway）各有13分。

熱火方面，卓吉奇（Goran Dragic）飆33分、另有6助攻，J.理查森（Josh Richardson）、歐利尼（克Kelly Olynyk）各有19分，J.強森（James Johnson）18分，艾靈頓（Wayne Ellington）11分。

葛瑞芬。（美聯社）

I.史密斯。（美聯社）

卓吉奇（右）。（美聯社）

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