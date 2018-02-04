NBA》主場就是威！灰狼輕取鵜鶘喜迎主場12連勝

J.巴特勒砍下30分，為球隊拿下主場12連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕結束慘兮兮的客場之旅，灰狼前役在主場痛擊公鹿，今天靠著J.巴特勒（Jimmy Butler）與湯斯（Karl-Anthony Towns）攜手合砍52分，最終以118：107輕取鵜鶘，取得睽違14年的主場12連勝記錄。

此役首節，灰狼就打出一波9：0的小高潮，鵜鶘一直到比賽進行2分多鐘後，才由A.戴維斯（Anthony Davis）站上罰球線拿下第1分，而接下來灰狼的攻勢依舊猛烈，加上鵜鶘在次節單節就出現6次失誤，上半場打完灰狼就以13分領先。

灰狼今在主場拿下勝利。（美聯社）

下半場開始，鵜鶘終於重整齊鼓，靠著鋼鐵般防守壓制灰狼的進攻火力，不過鵜鶘在進攻端卻還是沒有太大的斬獲，雖然積極從外線進攻，不過三分球命中率卻僅有2成。比賽來到最末節後，鵜鶘雖然展現在禁區的優勢狂抓籃板，將兩隊比分縮小，無奈最後仍後繼無力，遭灰狼以118：107擊敗。

此役J.巴特勒繳出30分8籃板7助攻2抄截，湯斯則貢獻22分16籃板1抄截。鵜鶘A.戴維斯貢獻38分9籃板2抄截外帶1火鍋，剛加盟的新同學米洛提奇（Nikola Mirotic）拿下18分12籃板4抄截。

而灰狼最近一次取得至少主場12連勝是在2003年12月17日至2004年年2月7日（主場14連勝），而目前灰狼隊史最長主場連勝紀錄，是在2003年1月9日至2003年3月3日所創下的17連勝。

A.戴維斯、湯斯在禁區裡力拚高下。（美聯社）