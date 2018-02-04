NBA》慘輸火箭讓詹皇氣瘋 湯瑪斯再爆：球員彼此不信任

騎士今在全國轉播的主場比賽慘輸火箭32分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今在全國轉播的主場比賽慘輸火箭32分，球隊領袖詹姆斯（LeBron James）賽後受訪時直言自己已無話可說，呼籲聯盟乾脆撤銷本季騎士剩餘的全國轉播場次，I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）則認為球隊近期慘況源自球員之間的不信任。

騎士今於主場以88：120慘輸火箭，這也是自1月1日至今，第4次單場輸對手超過24分，總教練泰倫魯（Tyronn Lue）賽後表示球隊得調整心態，打得更強硬，但後衛I.湯瑪斯認為球隊近況不佳並非心態問題，而是球員間彼此缺乏信任。

「我們不論是進攻還是防守都不團結，進攻有很多一對一單打，也許就是因為我們不信任彼此，防守也是一樣。大夥彼此孤立、沒有信任可言。」I.湯瑪斯說，認為球隊在攻守兩方面，都需要更有信任感。

I.湯瑪斯直言球員間缺乏信任。（資料照，美聯社）

《ESPN》數據顯示，騎士今天慘敗給火箭後，本季在全國轉播賽事苦吞8連敗，而且平均每場輸給對手多達18分，球隊領袖詹姆斯賽後得知此事，直接坦白回應自己已經無話可說，「老實說，我已經說不出話了，他們應該把我們本季剩下的全國轉播賽事全部取消。每次在全國轉播的比賽，我們都打不好、被對手慘電，所以我真的不知道說什麼。」詹姆斯說。

過去三季騎士每年都在季中遭遇麻煩，但最後都能晉級總冠軍賽，詹姆斯認為球隊得停止擔心已經過去的事，因為他們本季不管對誰都打不好。另一方面，球團過去三年也都在季中進行交易，但本季至今尚無動作，距離交易截止日只剩不到四天，對此詹姆斯直言這是球隊的事，他只能努力練球盡到球員責任。

「這不是我的問題，我每天都出席練球，每天都練個半死，我是第一個到球場、最後一個離開的，我做好我的部份、控制我所能控制的，我能控制的就這樣。」詹姆斯說。

詹姆斯氣到無話可說，揚言乾脆取消騎士本季剩餘的所有全國轉播場次。（資料照，美聯社）