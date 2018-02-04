OWL》波士頓反抗者再克勇士隊 一掃開季低潮奪四連勝

波士頓反抗者在擊敗洛杉磯勇士後，近期寫下四連勝。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《鬥陣特攻》職業電競聯賽今（4）日來到第四週最後一天賽程，兩支「全韓班」的倫敦烈火、紐約卓越者持續展現不同等級的實力，分別以直落四、三比一擊敗上海龍之隊、達拉斯燃火，戰績同樣來到七勝一敗；最後出賽的波士頓反抗者同樣橫掃洛杉磯勇士隊，打出四連勝，一掃開季一勝三敗的頹勢，可說是漸入佳境。

首場比賽由上海龍之隊對上倫敦烈火，面對聯盟爐主，烈火隊在首局愛希瓦德成功完封對手、以1比0獲勝；第二局月球殖民地同樣如此，龍之隊拿不下任何據點，讓烈火隊輕鬆佔領一點即勝出、第三局伊利歐斯控制圖同樣完封對手；最後一局的垃圾鎮混合圖，龍之隊依舊拿不下任何一分，只能看著烈火隊輕鬆寫意拿下1分，最後就以直落四獲勝。

倫敦烈火以四比零橫掃上海龍之隊。（取自Twitch）

第二場由達拉斯燃火對上紐約卓越者，首局卓越者就效仿烈火隊完封對手、同樣以1分輕鬆獲勝；不過燃火隊在第二局阿努比斯神廟展開反擊，猛烈攻勢將卓越者逼近二次延長，但同樣守不住對方攻勢，最終還是由卓越者以6比4勝出；直到第三局綠洲城控制圖，燃火隊才以2比1討回顏面，但最終局多拉多還是突破不了卓越者的防線，以1比2落敗。最終卓越者就以3比1獲勝。

紐約卓越者以三比一擊敗達拉斯燃火。（取自Twitch）

第三場由波士頓反抗者對上洛杉磯勇士，開季漸入佳境的反抗者在第一局愛希瓦德順利在延長賽以6比4收下勝果；緊接著第二局、第三局的據點圖與控制局連下兩城；第四局的垃圾鎮混合圖先是護送推車達陣，攻守交換後，反抗者再展現強大防線，讓勇士隊只能取車、連第二點都碰不到，以3比1勝出。

波士頓反抗者以四比零橫掃洛杉磯勇士。（取自Twitch）

拿下這場勝利後，已經是波士頓反抗者近期的四連勝，可說是越打越好。最難能可貴的是，這波四連勝的開端便是打敗「全韓班」的倫敦烈火，接著依序是達拉斯燃火與洛杉磯雙雄，一路從開季末段班攀升至並列第四名的位置。

戰績排名。（取自OWL）