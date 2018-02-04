網球》芭波絲「性感怪癖」奏效 台灣女網單打封后

2018台灣公開賽女單決賽，匈牙利選手芭波絲擊敗烏克蘭選手柯絲洛娃獲得冠軍。（記者王藝菘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台北和平籃球館進行WTA台灣公開賽，塞球愛露「蜜大腿」的匈牙利第4種子芭波絲（Timea Babos ），女單決賽火力全開，7：5、6：1直落2強壓「種子殺手」的烏克蘭黑馬柯絲洛娃（Kateryna Kozlova），繼2015年台北海碩盃後，再度在寶島球迷面前笑擁后冠。

冠軍戰由目前世界女單排45的芭波絲，強碰暫居85席的柯絲洛娃，雙方開賽互破5：5僵持不下時，有個「性感怪癖」的芭波絲，又祭出把左側裙擺塞進短束褲、大秀修長美腿的奇招，之後她果然愈打愈順手，後9局勢如破竹只失1局，繼先前澳網大滿貫女雙冠軍、混雙亞軍之後，馬不停蹄轉戰台北再添金盃。

「每個選手多少都有點怪癖吧，我也不知道為什麼這麼做。」芭波絲笑說，就是打球習慣，好像從小就開始了，「其實贊助商還問過我，是不是裙子太長不合身？」芳齡24歲的芭波絲球風剽悍，3年前台北海碩盃單打奪冠，如今再度於寶島福地掄元，最新女單排名即將上升至35席。

2018台灣公開賽女單決賽，匈牙利選手芭波絲獲得冠軍。（記者王藝菘攝）

匈牙利選手芭波絲。（記者王藝菘攝）

匈牙利選手芭波絲。（記者王藝菘攝）

柯絲洛娃。（記者王藝菘攝）

匈牙利選手芭波絲（右）擊敗烏克蘭選手柯絲洛娃（左）獲得冠軍，賽後兩人握手致意。（記者王藝菘攝）