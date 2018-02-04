NBA》「西班牙金童」飆34分生涯新高 爵士喜迎五連勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕爵士今天作客踢館西部老三馬刺，陣中當家控衛「西班牙金童」魯比歐（Ricky Rubio）前三節9投9中，整場比賽14投11中飆出34分生涯新高，率隊以120：111擊敗馬刺，奪下五連勝。

此役爵士的命中率高達56.5%，三分球命中率也有52.2%，從比賽開始就一路壓著馬刺打直到最後，全隊6人得分上雙，後衛魯比歐更是飆出個人生涯新高的34分，前鋒歐尼爾（Royce O'Neale）也在此役砍下18分生涯新高。

「西班牙金童」魯比歐飆出生涯新高34分，助爵士輕取馬刺笑納5連勝。（美聯社）

前鋒歐尼爾（右）也寫下生涯得分新高。（美聯社）

馬刺則由艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）拿下全隊最高的31分5籃板3助攻，吉諾比利（Manu Ginobili）則砍下次高的13分，最後還是以111：120不敵爵士。

此役之前魯比歐生涯最高為33分，在去年3月31日與湖人比賽中寫下，而此役他前三節上場23分鐘就9投9中，拿下25分2個籃板6個助攻，表現超亮眼，連馬刺後衛D.穆雷（Dejounte Murray）都忍不住稱讚他：「這是我看過他表現的最好的一次，只要他出手就能命中，打了一場非常好看的比賽。」

爵士控衛魯比歐（左）表現超亮眼。（美聯社）

賽後受訪時魯比歐也將功勞歸給替補陣容，認為他們貢獻良多，而對於自己的好表現，魯比歐說：「這感覺真的非常棒，在出手的時候我都很有自信，自己一直在為這種光榮的時刻努力著，我會好好享受這一刻。」

而談到近期爵士勢如破竹拿下五連勝，魯比歐則說：「我覺得我們是支有潛力的球隊，只要在每個晚上都能表現出來，現在我們都打得很好，幫球隊拿下5連勝後，我們還是會繼續前進的！」

爵士控衛魯比歐（中）。（美聯社）