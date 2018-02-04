電競》日本將頒電競證書 突破法規擴大電競發展

日本電競協會（JeSPA）、電競促進會、日本電競聯盟（JeSF）結合所有資源創立「日本電競聯盟」（JeSU）。（取自CNET）

〔記者陳耀宗／外電報導〕日本過往作為電玩遊戲開發及消費大國，卻在電競裹足不前，原因就在於《景品表示法》獎金上限規定，使電競賽事無法提供高額獎金池、若採如《Dota 2》群眾募資，又會違反日本刑法。但今年不一樣了，有志推廣電競的日本遊戲產業大老決定集結資源，設立「日本電競聯盟」，並透過頒發職業證書的方式，迴避法規獎金上限，期盼電競初芽能逐漸壯盛。

這項結盟發生在2月1日，由三大組織日本電競協會（JeSPA）、電競促進會、日本電競聯盟（JeSF），結合所有資源創立「日本電競聯盟」（JeSU），首屆理事代表由電腦娛樂協會（CESA）會長岡村秀樹擔任。

JeSU首屆理事代表岡村秀樹。（取自CNET）

過往日本舉辦電競大賽總是受到《景品表示法》獎金上限10萬日圓的約束，未來JeSU將創立職業證書制度，該使授權的遊戲項目不受法規獎金限制，包括：《FIFA2018》、《快打旋風5街機版》、《鐵拳7》、《龍族拼圖》、《怪物彈珠》、《決勝時刻：二戰》都在預定授權名單之列。

根據日媒《CNET》報導，JeSU指出，發行職業證書是為了培育、提升國內外活躍的電競好手，其所認定的職業選手應具備「擁有職業選手的自覺」、「遵循運動訓練」、「提高遊戲技術的日常努力」、「有助於國內電競運動發展」，如果能夠在JeSU公認的遊戲項目獲得優秀成績，或是符合由他們指定的講習班條件，就會為選手頒發證書。

首屆理事代表岡村秀樹指出，根據調查公司數據，電競觀眾在2020年將超過5億人次，2022杭州亞運也將把電競列入正式項目，在這種情況下，電競大賽的普及與電競選手的培養等大環境整備顯得更為必要。