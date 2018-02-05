超級盃點燃戰火 今日賽事預告與轉播

早安，自由體育為您送上精彩賽事！

第52屆超級盃將於台灣時間今天上午舉行，由新英格蘭愛國者與費城老鷹繼2005年後再次對決，愛國者要挑戰隊史第6冠與第2次衛冕，老鷹則要尋求隊史第4冠暨58年來首冠，台灣由愛爾達體育3台從上午7點30分提供轉播。

NBA賽事部份，早上9點緯來體育台將以D-Live的方式送上湖人做客雷霆的比賽。雷霆目前暫居西部第5，不過「CPR連線」近況不佳吞下三連敗；湖人目前則以20勝31敗排名西部第11，想要擠進季後賽勢必得加把勁了，求勝意味相當濃厚的兩隊，會擦出什麼火花呢？另外9點半愛爾達體育1台將重播凌晨12點半拓荒者交手塞爾提克的比賽，球迷們不要錯過啦！

AFC五人制足球錦標賽，台灣隊繼首戰踢和巴林後，前日以5：4險勝馬來西亞躍居分組第1，今天晚間將出戰強敵越南，只要贏球就能順利挺進8強，請球迷一同替台灣選手加油！

新英格蘭愛國者與費城老鷹將爭奪超級盃冠軍。（美聯社）

NFL 超級盃

07：30 費城老鷹 VS.新英格蘭愛國者 愛爾達體育3台

NBA

00:30 拓荒者@塞爾提克 愛爾達體育1台（09:30重播）

09:00 湖人@雷霆 緯來體育D-Live

AFC五人制足球錦標賽

18:50 台灣VS.越南 FOX體育2台

地點：新北市立新莊體育館