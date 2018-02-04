SBL Live》邱金龍單節3顆外線 金酒35：32反超台啤

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 台啤 22 10 3 金酒 18 17 8

第三節

易籃後，拉莫斯連拿4分，台啤靠黃聰翰回敬一顆外線，接著張容軒2分命中，金酒再靠著三人連線反快攻，讓邱金龍在籃下取分，金酒領先8分。

第二節

次節台啤李愷彥靠著對手失誤，籃下放進2分，不過金酒張容軒2分入袋，拉莫斯兩罰俱中，邱金龍飆進三分，金酒25：24反超。

暫停過後，張羽霖命中2分替台啤止血，不過邱金龍再飆進2記外線，金酒打出一波15：2的小高潮，隨後蔣淯安跳投得分，黃聰翰兩罰中一，周柏勳兩罰俱中，張羽霖兩罰中一，台啤追到1分差，不過拉莫斯兩罰命中，半場結束金酒以35：32領先。

第一節

開賽雙方你來我往，金酒張容軒連投帶罰拿下3分，金酒8：4領先，不過台啤靠著拉莫斯、蔣淯安各飆進一記外線要回優勢，接著拉莫斯兩罰一中，張羽霖三分入袋，台啤打出一波9：1的攻勢，隨後賀夫兩罰俱中，蘇奕晉搶下進攻籃板放進2分，蔣淯安急停跳投得分，台啤17：11領先。

暫停過後陳兆豪三分命中，台啤領先9分，接著蘇奕晉投進中距離，周柏勳上籃命中，金酒靠著盧冠軒外線、拉莫斯放進2分追到4分差，首節結束台啤22：18領先。

賽前

台灣啤酒舉行活動，只要球迷帶著加油板到台啤攤位，就可以兌換球員親筆寫的春聯。（記者陳志曲攝）

台灣啤酒舉行活動，只要球迷帶著加油板到台啤攤位，就可以兌換球員親筆寫的春聯。（記者陳志曲攝）