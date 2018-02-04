澳職》林智勝季後賽首打席開轟 俠盜隊靠再見彈晉總冠軍賽

FIRST BLOOD TO THE BANDITS! Ake goes deep and the @BrisbaneBandits lead by one! More at https://t.co/zJUpsxVAfX pic.twitter.com/t9yi7sGWr8 — ABL （@ABL） 2018年2月4日

〔記者張浩群／綜合報導〕澳職季後賽，例行賽戰績第一的布里斯本俠盜在主場迎戰第四名的墨爾本王牌隊，由於前兩場因雨取消，第3場一戰定生死，贏家將挺進總冠軍賽，林智勝此役4打數2安打1打點，包括澳職季後賽首轟，俠盜隊最後靠著David Sutherland的再見全壘打，以9：8擊敗王牌隊晉級總冠軍賽，朝3連霸之路邁進。

林智勝今天擔任俠盜隊第三棒先發三壘手，1局下半就敲出陽春砲，澳職季後賽首轟出爐，助隊先馳得點，王牌隊Tyler Neslony在3局上也回敬陽春砲追平，不過隊友T.J.Bennett在下個半局敲出3分砲超前。

王牌隊在4局上追回一分，並在5局上靠著Ryan Dale的陽春砲和Delmon Young2分砲以5：4反超，林智勝在6局下敲出此役第2支安打，也帶動球隊攻勢，單局灌進4分，再把領先要了回來，雖然終結者前中職桃猿洋投索爾9局上砸鍋，失2分遭對手追平，但David Sutherland在9局上敲出再見全壘打，幫助俠盜隊挺進總冠軍賽。

林智勝今天4打數2安打，開轟灌進1分打點，另外跑回2分和吞下1次三振，打擊率為5成。另一組季後賽組合第二名的伯斯熱火隊對上排名第3的坎培拉騎兵隊，三戰兩勝制系列賽打成1：1平手，贏家將會是俠盜隊在總冠軍戰的對手。