LOL》關鍵巴龍逆轉！ 閃電狼橫掃G-Rex賞本季首敗

閃電狼本日強碰G-Rex，以直落二橫掃對手。（取自Garena esports flickr）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》2018 LMS春季賽本（4）日由兩支零敗的閃電狼對上G-Rex，閃電狼一如昨日AD選手Betty所稱「很會抓失誤」，首局很快就在下路抓到對方AD過於冒進，提前打出破口，一路領先終場、取得首勝；第二局閃電狼雖然遊戲中期以前都陷入劣勢，卻在關鍵巴龍逆轉戰局，又靠著阿祈爾四連殺、最後再來個出奇BD偷主堡，成功以2比0收下對戰勝利，取得本季第三勝。

首局選角。（取自Garena Live）

閃電狼首局在下路靠著布郎姆控場並擊殺對線兩員、打穿下路取得首塔，隨即又召喚預示者推倒中路、取得三外塔持續拉開差距，但G-Rex止住劣勢，把比賽帶入中期，展開巴龍爭奪戰；28分鐘閃電狼成功在中路開戰，接連收下四顆人頭、穩穩拿下巴龍並拿下兩座高地塔，但對方也抓到閃電狼失誤，打出1換2，但又被伊澤瑞爾幾乎憑一人之力逼退；35分鐘閃電狼再從上路進攻，這次總算打穿對手，這波0換4助閃電狼在35分鐘拿下勝利。

首局賽後數據，Betty的伊澤可說是一枝獨秀。（取自Garena Live）

操作EZ的Betty被選為首局MVP。（取自Garena Live）

本局MVP便是頒給操作伊澤瑞爾的Betty，他一人就打出5殺0死7助攻以即高達40K的輸出傷害，遊戲倒數的第二波會戰的不斷拉打堪稱精彩一絕。

第二局選角。（取自Garena Live）

第二局閃電狼換線失誤，讓G-Rex取得首塔，不過閃電狼也策劃5殺2取得一顆人頭，G-Rex同樣回敬4殺2並連推上路兩塔，再靠著預示者撞倒中外塔，助G-Rex打開地圖視野。24分鐘G-rex想趁閃電狼抓鄂爾空檔吃巴龍，卻被及時守下來，賈克斯被抓加上阿祈爾一推二，反倒讓巴龍白白送給對方，閃電狼靠這波BUFF取得六外塔，接著又再將第二條巴龍入手，閃電狼再靠阿祈爾四連殺打出一波ACE，拔掉兩座門牙，接著又靠慎開大BD偷掉主堡，34分鐘成功勝出。

第二局賽後數據。（取自Garena Live）

操作阿祈爾的Maple被選為第二局MVP。（取自Garena Live）

賽後數據可以看到，儘管G-Rex選出連兩把賈克斯，但傷害出奇地低、只有3K，反倒是帶領閃電狼吹起反攻號角的阿祈爾打出9殺0死2助攻，輸出20K為兩隊最高。