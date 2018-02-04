LOL》被稱為LMS最強輔助？ 閃電狼蛇蛇：只是跟隊友配合較好

閃電狼輔助選手蛇蛇接受現場主持人湯米採訪。（取自Garena Live）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》2018 LMS春季賽本（4）日只有一場對決，閃電狼儘管第二局前期因換線失誤導致陷入劣勢，但成功在關鍵巴龍局逆轉風向，以直落二打敗賽前同樣零敗的G-Rex，以三勝零敗之姿與J-Team並列第一。賽後，輔助選手蛇蛇受訪時也表示，閃電狼能打得好最主要是磨合得還算不錯，但溝通還要多改善。

談到第二場的換線失誤，蛇蛇坦言：「其實那裡算是我的失誤」，當時Betty回家要用傳送回下路，但他看到上路打起來就叫Betty傳去上路，「但其實我可以叫他斷掉傳送的，這樣我們可以救到上路、下路又可以正常農兵」。

至於關鍵巴龍局，蛇蛇說，當時他跟Betty加上火龍去抓下路的鄂爾，但其實有點失誤，他跟Betty應該不要靠下，因為對方很有可能把巴龍吃掉，「但最後運氣滿好的，他們沒有吃那麼快」。

主持人湯米也問，過去兩年大家會蛇蛇把譽為LMS最強輔助，很多後進都把他當作目標，自己又是怎麼看？蛇蛇謙虛地說：「我應該沒有你們說的那麼強，是跟隊友配合得比較好吧！我覺得我跟隊友配合得比對面好」。

雖然閃電狼成功登頂，但也有許多老牌戰隊如ahq及HKA表現都沒有過去來得好，為何會有這樣的現象？蛇蛇認為，最主要的影響是換人，「換人有可能會變很強、也有可能變弱，要看磨合狀況」，但蛇蛇也說，他覺得要擔心的還是那些老牌戰隊，「雖然他們現在可能沒有打得很好，但以他們的底子，我覺得還是可以磨合得很好」。