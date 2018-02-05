NBA》哈佛德後仰絕殺 塞爾提克驅逐拓荒者收四連勝（影音）

For the win... #AlHorford drills the @TISSOT Buzzer-Beater for the @celtics victory! #ThisIsYourTime pic.twitter.com/SSsLqPAOln — NBA （@NBA） 2018年2月4日

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今在主場迎戰拓荒者，末節頻飆外線成功扭轉雙位數落後，明星前鋒哈佛德（Al Horford）命中絕殺後仰跳投，率塞爾提克以97：96逆轉氣走拓荒者，以四連勝的好心情迎接超級盃大戰。

美式足球年度盛事超級盃於今日開打，NBA配合提前賽程好讓球員、教練、球迷們能好好欣賞超級盃，此役在主場招待拓荒者的比賽，許多波士頓球迷都穿著愛國者隊的球衣進場觀戰，在這個「超級星期天」，哈佛德成為另類英雄，在決勝節投進絕殺後仰跳投，幫助塞爾提克逆轉贏球，也讓球迷們能準時回家看超級盃。

半場打完以38：54落後16分的塞爾提克，易籃後火力復甦追分，全隊多點開花打出22：7猛攻追到剩一分落後，但拓荒者隨後反攻再度拉開差距，決勝節剩5分多鐘時塞爾提克仍落後6分，連3顆外線破網帶動11：0攻勢一舉超前。此役慢熱的拓荒者里拉德（Damian Lillard）跳出包辦球隊最後8分，終場前7.2秒三分打讓拓荒者以96：95領先。

里拉德包辦球隊最後8分。（USA TODAY Sports）

暫停後塞爾提克半場發球，拓荒者犯規讓時間剩最後4秒，哈佛德接球背框單打，轉身後仰跳投破網完成絕殺，賽後教練史帝文斯（Brad Stevens）戴著愛國者隊的球帽受訪，開心大讚哈佛德就像愛國者明星四分衛布雷迪（Tom Brady）一般，笑說「真的超想快點結束比賽，這樣我們就能回去看超級盃啦！」

完成關鍵絕殺的哈佛德賽後表示，原本戰術設定要給J.布朗（Jaylen Brown）、他也一直喊聲要球，但對手有備而來所以他決定自己出手，「這種投籃我已經練很久了，球離手的瞬間我感覺非常棒。」哈佛德說，J.布朗也大讚：「那一球凝聚了他所有的努力，他擁抱那些機會、挺身而出面對挑戰。」

哈佛德此役砍進全場最高22分10籃板，塔圖姆（Jayson Tatum）貢獻17分5助攻，J.布朗投進4顆三分球挹注16芬6籃板，球星厄文（Kyrie Irving）則因大腿瘀傷連3場缺陣。拓荒者麥考倫（CJ McCollum）斬獲22分3助攻3籃板，里拉德開賽11投僅1中，慢熱拿21分9助攻6籃板。

哈佛德命中絕殺後仰跳投。（美聯社）

塞爾提克主場逆轉寫四連勝。（USA TODAY Sports）