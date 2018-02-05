MLB》小聯盟約附春訓邀請 44歲老柯隆轉戰遊騎兵

柯隆簽小聯盟約加盟遊騎兵。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕44歲「老活寶」柯隆（Bartolo Colon）找到新東家！美媒報導柯隆已與遊騎兵簽下小聯盟約，附帶春訓邀請和激勵獎金，新球季年薪175萬美元（約新台幣5051萬元），有機會擠進輪值、續拚生涯第21個大聯盟球季。

身為現役最年長、最多勝投的球員，柯隆多次表明想再拚1季，希望能達成與母親約定投到45歲，也想挑戰只差5勝就達陣的拉丁美裔生涯最多勝紀錄，繼老東家大都會傳出有興趣後，遊騎兵也在昨天端出小聯盟合約邀請柯隆，大聯盟官網今報導，柯隆已同意與遊騎兵邀約。

遊騎兵總管丹尼爾斯（Jon Daniels）表示，很高興能順利找來柯隆，「Bartolo很耐投、在大聯盟已經達成一大堆紀錄，他能攻擊好球帶，為我們的輪值增加競爭力。」丹尼爾斯說。

柯隆生涯528場先發240勝皆為現役最多，曾獲美聯塞揚獎、4度入選明星賽，上季輾轉效力勇士與雙城，單季7勝14敗、防禦率6.48作收。柯隆於2014至16年間效力大都會，當時的投手教練Dan Warthen目前正在遊騎兵擔任助理投手教練。

目前遊騎兵輪值已有海默斯（Cole Hamels）、培瑞茲（Martin Perez）、費斯特（Doug Fister）、摩爾 Matt Moore）和邁納（Mike Minor）五位先發，柯隆有望能提升輪值深度，31歲後援布希（Matt Bush）也將加入競爭行列。