NBA》羅培茲觸底反彈 湖人賞雷霆4連敗

羅培茲攻下20分，率領湖人踢館雷霆。（美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕近況不佳的雷霆再度在主場拚戰，超級盃前夕對上湖人，即使三巨頭「CPR」合拿72分，仍不敵湖人羅培茲（Brook Lopez）領銜6人得分上雙，104：108苦吞4連敗。

新生代控衛「球哥」波爾（Lonzo Ball）膝傷缺陣，湖人今靠著前場雙俠藍道（Julius Randle）、羅培茲帶領，對抗雷霆三巨頭坐鎮，對位老將安東尼（Carmelo Anthony），藍道攻下19分全隊次高，安東尼雖抓下全場最多13顆籃板，但13投僅3中，命中率低迷。

藍道對位安東尼。（美聯社）

和藍道搭配陣守禁區，羅培茲繼上一戰對前東家籃網鹹魚翻身，今在進攻大有斬獲，為隊貢獻20分5助攻之餘，也配合球隊擋拆戰術，並射進4顆三分球，儘管羅培茲只抓3顆籃板，新秀後衛哈特（Josh Hart）11籃板脫穎而出，還製造對手失誤，6投6中挹注14分，羅培茲賽後也稱讚哈特擁有大心臟，「我敢非常自豪地肯定他會是個大人物。」另一後衛英葛蘭（Brandon Ingram）連兩戰攻下16分。

相較湖人天賦滿點，先發5人全得分上雙，雷霆則集中在明星球員，魏斯布魯克（Russell Westbrook）豪取全場最高36分，另有5籃板9助攻，但失誤多達7次；喬治（Paul George）26分、亞當斯（Steven Adams）12分。

魏斯布魯克得分全場最高36分，失誤也多達7次之多。（美聯社）