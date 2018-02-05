NBA》字母哥又扭傷 布雷獸末節穩住腳助公鹿破網（影音）

〔體育中心／綜合報導〕字母哥又扭到！公鹿今作客布魯克林，主力球星亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）在末節扭傷腳踝下場，不過少了字母哥公鹿仍維持領先，後衛布雷德索（Eric Bledsoe）整場比賽進帳28分，助隊以109：94擊敗籃網。

上半場亞德托昆波、布雷德索、J.帕克（Jabari Parker）聯手飆分，中場公鹿就握有20分領先，籃網則手感冷冰冰，命中率低迷。

末節還剩7分半，亞德托昆波在防守無持球的搖擺人卡羅（DeMarre Carroll）時不慎踩到對方的腳而翻船，當場表情痛苦倒地，隨後下場，不過比賽結束後他還能在場邊走動，傷勢似乎不嚴重。

亞德托昆波扭傷腳踝。（美聯社）

下場之後亞德托昆波並沒有好好休息，甚至在板凳旁邊活動自己的腳踝，他表示如果比數漸漸接近，自己「一定會回到場上」，不過公鹿代理教練普朗提（Joe Prunty）卻說：「我們已經談過了，無論如何他都不會再上場」也表示已經和醫務人員討論才做出這決定。

「剛開始我感到痛，之後馬上想知道情況有多遭」亞德托昆波在賽後說道，「這樣很糟嗎？我在過去五場比賽扭到兩次，不過我們有優秀的醫療團隊，希望我能在週三面對尼克的比賽之前準備好。」

除了布雷獸的28分之外，韓森（John Henson）攻下本季新高19分、18籃板，亞德托昆波則上場28分鐘，拿下16分、8籃板。布雷德索在賽後表示：「他是球隊的重要戰力，但此時我們必須挺身而出。」

亞德托昆波扭傷退場。（美聯社）

布雷德索拿下全隊最高分。（USA TODAY Sports）