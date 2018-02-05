超級盃》愛國者功虧一簣 費城鷹奪下超級盃

第52屆超級盃美式足球總冠軍賽

費城鷹41:33擊敗愛國者

《第4節》

費城鷹此節從達陣區前16碼第3檔起攻，但被愛國者攔下，第4檔改成踢門，艾略特成功踢進32:26領先愛國者。

第4節剩9分22秒，愛國者連串攻勢推進到4碼線，布雷迪短傳左側邊角的葛倫考斯基完成達陣，加踢也進，愛國者隊33:32終於首度超前。

最後2分21秒，費城鷹努力推進到達陣區前，四分衛佛斯及時傳出11碼，給中路的厄茲，他帶球飛躍撲進達陣區，拿到重要的達陣，但轉換進攻不成，費城鷹38:33搶回領先。

愛國者最後2分20秒的攻勢，但進攻組中路保護出現漏洞，布雷迪還來不及傳出，就被費城鷹防守組葛拉漢伸手撥掉，隊友搶得球權，最後1分5秒，艾略特從46碼外為費城鷹踢進3分，41:33領先8分。

愛國者隊最後1分5秒努力反撲，但特別組接球後回攻不順，停在自己達陣線前9碼，布雷迪起攻距離91碼，十分困難，最後27秒推進有限，只能看著費城鷹隊笑擁超級盃。

費城鷹奪得超級盃冠軍。（法新社）

《第3節》

下半場開賽，愛國者動作很快，兩分多鐘就攻到達陣區前，四分衛布雷迪傳出5碼，葛倫考斯基轉身接住完成達陣，加踢也進，追成19:22。

費城鷹在下半場第8分鐘，四分衛佛斯傳出22碼進入左側達陣區，克萊門特在兩名防守者夾擊下仍接住這球，加踢也進，費城鷹29:19再次超前10分。

這節雙方你來我往，這節結束前3分23秒，布雷迪再次傳出26碼給中路右側的侯根完成達陣，加踢也進，26:29又追至3分之差。

雙方將在最後一節決勝負。

葛倫考斯基慶祝達陣。（法新社）

費城鷹克萊門特。（USA TODAY）

《中場表演》

今年超級盃中場表演，由英國搖滾巨星史汀打頭陣，演唱他與Shaggy合作的「Don't Make Me Wait」，這張新專輯的主打歌明天才會發正式發行。

中場主秀則是賈斯汀擔綱，曾經10度獲得葛萊美獎的賈斯汀，今天是第3度在超級盃演出。不過，2004年那次與珍娜傑克森合作，在全美實況轉播中，最後橋段動手撕掉了珍娜傑克森的胸罩，這意外的裸露鏡頭，引起極大爭議，也使得此後超級盃中場表演都延遲5秒才播出，以免意外重演。

今年中場表演，賈斯汀勁歌熱舞，氣氛帶動得很好，也沒有任何意外。

賈斯汀載歌載舞。（美聯社）

《第2節》

費城鷹防守組表現優異，屢次擋下愛國者攻勢，第2節愛國者從達陣線前4碼起攻，都無法突破防線，連射門置球員艾倫都出現失誤。

反倒是費城鷹布朗特在中場前8分48秒，從人堆中抱球殺出跑了21碼達陣，隨後費城鷹選擇轉換進攻，但沒成功，15:3稍稍拉大差距。

愛國者在90秒之後，由葛考斯基操刀射門成功，先追回3分。半場前2分4秒，愛國者隊跑鋒懷特中路帶球跑出26碼的達陣，這次葛考斯基加踢沒進，愛國者12:15還落後3分。

費城鷹隊在上半場最後34秒，於達陣區前選擇第4檔強攻，還使出奇招，四分衛佛斯沒發動攻勢，反而往右側跑進達陣區當外接員，隊友順利傳球給他，完成達陣，加踢也進，費城鷹22:12又超前10分。

上半場雙方進攻推進碼數都超過300碼，刷新超級盃紀錄。

愛國者隊跑鋒懷特中路帶球跑出26碼的達陣。（美聯社）

《第1節》

職業美式足球第52屆超級盃，今天清晨開賽，費城鷹隊進攻順暢，首節9:3領先。

費城鷹在第1節率先發動攻勢，四分衛佛斯節奏掌握得宜，不到4分鐘就攻到達陣區前，雖未能完達陣，仍有踢球員艾略特完成射門，以3:0領先愛國者隊。

不過，愛國者隊馬上回應葛考斯基稍後也射門成功，追成3:3平手。

佛斯在首節最後2分34秒長傳34碼，給達陣區左角的傑佛瑞，完成本屆超級盃首次達陣，可惜加踢沒進，費城鷹以9:3在首節領先。〔記者趙新天〕

佛斯、傑佛瑞完成超級盃首次達陣，兩人開心慶祝。（法新社）