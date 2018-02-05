NBA》騎士補強慢吞吞 保羅警告：別把詹姆斯視為理所當然

保羅發聲力挺詹姆斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士近日遭遇傷兵、連敗低潮，美媒報導球隊領袖「詹皇」詹姆斯（LeBron James）近日與球團關係更加緊張，火箭球星保羅（Chris Paul）跳出來力挺老友，警告騎士球團別把詹姆斯的存在視為理所當然。

騎士大將洛夫（Kevin Love）上週弄傷左手，確診為掌骨骨折得缺陣6到8週，球隊戰績也陷入空前低潮，近18戰狂吞12敗，今年1月1日以來已4度單場輸對手24分以上，昨天又在全國轉播的主場比賽大輸火箭32分，詹姆斯賽後氣得表示自己無話可說，揚言建議聯盟乾脆取消騎士本季剩下的所有全國轉播場次。

眼看本季交易截止日將至，騎士球團雖不斷強調想用交易補強，但至今毫無作為，隨隊記者今爆料，球團當面對詹姆斯直言，就是因為詹姆斯至今沒有對球隊的未來給出任何承諾，才會讓球隊補強難以運作。昨天慘輸火箭後，詹姆斯拒絕回答球隊是否需要交易補強的問題，僅說自己是球員、已經盡責練球做好本分。

火箭球星「CP3」保羅今發聲力挺好兄弟，警告騎士球團別把詹姆斯的存在視為理所當然，「你現在有詹姆斯在隊上，你懂我意思嗎？那其他人必須要做的事情是什麼？別把他的存在視為理所當然！別視為理所當然！」保羅反覆強調，33歲的詹姆斯可在今年季後執行球員選項，但對於未來計劃始終閉口不談。

詹姆斯季後可執行球員選項。（資料照，USA TODAY Sports）