NBA》死不給承諾 傳詹姆斯被騎士當面訓斥

傳騎士曾當面訓斥大帝詹姆斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士昨慘敗火箭，苦吞登上全美轉播的8連敗，賽後內部檢討聲浪四起，矮腳虎I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）率先批評隊友彼此之間不信任，「大帝」詹姆斯（LeBron James）也說出重話，不過今天騎士隨隊記者Brian Windhorst爆料，騎士近況不佳，肇因於詹姆斯與球團的對抗加劇。

Brian Windhorst表示，最大的原因就是球團高層與詹姆斯之間的裂痕加深，再過5天交易大限就到了，而騎士至今仍無任何補強做為，詹姆斯眼睜睜看著一票球星互換東家，這讓他對球團感到相當失望。

Brian Windhorst接著說：「騎士高層先前曾當詹姆斯的面說：『若你始終不願給我們的未來任何承諾，我們很難在陣容上做任何改變，或是交易大咖球員，或繼續砸大錢補強。』」

自去年勇士奪冠以來，騎士隊已錯失巴特勒（Jimmy Butler）、喬治（Paul George）、安東尼（Carmelo Anthony）、保羅（Chris Paul）、布雷德索（Eric Bledsoe）、葛瑞芬（Blake Griffin）等球星的交易案，不過目前騎士還有小喬丹（DeAndre Jordan）、L.威廉斯（Lou Williams）等人的補強機會，但若騎士不送出籃網首輪籤，交易恐怕很難成局。