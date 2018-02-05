超級盃》40歲最老出賽 MVP布雷迪：下季還會看到我

布雷迪。（法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕愛國者四分衛布雷迪（Tom Brady）昨拿下NFL年度MVP，今天將尋求個人第6座超級盃冠軍，儘管「高齡」40歲四分衛參加超級盃創下史上首位紀錄，布雷迪賽前仍預告球迷「下一季還會看到我！」

布雷迪昨摘下生涯第3座MVP，既是NFL史上最年長得獎者，若順利奪冠，布雷迪還將改寫冠軍隊最老四分衛紀錄。本季他一共傳出4577碼、32次達陣，僅8次傳球被攔截。賽前布雷迪接受電台訪問，向世界的球迷保證，不管超級盃結果如何，他都會下個賽季重返賽場。

「明年你們還會看到我踢球，」布雷迪說，「我還沒預設退休。我已在這趟旅途中走到尾聲，但最後仍有一座山岳等著我攀爬。希望所有學習到的經驗、教訓，都能讓我們在這一刻發揮到最好，這就是我要做到準備，也是我所期盼、也期望我們球隊能辦到的。」

布雷迪。（USA TODAY）

日前愛國者總裁克拉夫特（Jonathan Kraft）透露自己告訴布雷迪「該退休了」，並指出布雷迪應明白何時選擇退場，被問到對克拉夫特言論的看法，布雷迪反問「為什麼大家都急著讓我退休？」他接著說，｢我打得很開心，球隊表現也不錯。我知道我和多數球員比，年紀是大了一點，但我真的很享受比賽的感覺，所以我不打算退休。」

這是布雷迪在愛國者的第18個球季，生涯一共傳出66159碼，排在聯盟史上第4，他表示還有想完成的目標，「我還有想做的事，依然覺得某些方面能做得更好，這也是我熱愛這項運動的原因。」