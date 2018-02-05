NBA》不是說不賣？ 美媒爆快艇向拓荒者兜售小喬丹

美媒爆快艇與拓荒者討論小喬丹。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇日前大動作清倉，將看板球星葛瑞芬（Blake Griffin）交易到活塞震撼全聯盟，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）隨後澄清，強調球隊並無重建打算，到交易截止日前不會再送走球星，然而美媒今「打臉」瑞佛斯，傳快艇正與拓荒者洽談交易，可能交易掉明星中鋒D.喬丹（DeAndre Jordan）。

快艇上週與活塞完成重磅交易，將球隊一哥葛瑞芬與2位球員打包送往底特律，換來3位球員與2支前三輪選秀籤，一度傳出要繼續交易L.威廉斯（Lou Williams）和D.喬丹，但總教練瑞佛斯出面闢謠，表示球隊目前無此打算，到交易截止日前不會再送走主力球員，然而美媒今撰文報導與瑞佛斯所言不符。

《洛杉磯時報》指出，快艇正與拓荒者協商交易，對象包括隊上的明星中鋒D.喬丹，目前尚無拿出正式提案，記者指出快艇希望能比照與活塞的交易，屬意用D.喬丹換來首輪籤與年輕球員，並獲得薪資彈性。

快艇目前在西部排名第9，與季後賽門檻、第8名的金塊有1場勝差，拓荒者則暫居西部第6，與排名第5的雷霆僅剩0.5場勝差。美媒認為拓荒者擁有出色後場戰力，又有諾基奇（Jusuf Nurkic）坐鎮，若真的得到D.喬丹，就能與雷霆、灰狼、馬刺等強隊平起平坐，看好D.喬丹在攻守上都能有所貢獻，但也提醒交易仍有風險，因為D.喬丹下季有權執行球員選項，能投身自由市場試水溫。

小喬丹身陷交易疑雲。（資料照，法新社）