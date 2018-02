布萊恩將客串演出美國影集。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕看不到老大打球沒關係!布萊恩(Kobe Bryant)今天在UCLA出席安妮獎時證實將會客串美國影集《謀殺入門課》(How to Get Away with Murder),老大跨足影劇圈,引發球迷熱議。

布萊恩今天出席動畫領域的最高榮譽之一的安妮獎(Annie Awards),結束後外媒《TMZ》問到他是否會演出《謀殺入門課》,布萊恩透露自己「基本上已經確定」會在該影集軋一腳!

在球場之外,布蘭恩和媒體建立良好的關係,甚至創立製片公司,去年底在退休儀式中播放的動畫片《Dear basketball》還入圍了今年奧斯卡最佳動畫短片。