超級盃》｢珍奶」事件被罵翻 賈斯汀14年後登台釋疑（影音）

〔體育中心／綜合報導〕賈斯汀（Justin Timberlake）第3度登上超級盃舞台，14年前他因為與珍娜傑克森「珍奶」事件，讓他這回受邀飽受批評，而他炒熱超級盃中場，美國網友評價亦是兩極。

賈斯汀於超級盃演出。（法新社）

14年前賈斯汀在舞台上扯下珍娜傑克森衣服露出「珍奶」，成為年度醜聞，當時的轉播單位哥倫比亞廣播公司一度差點挨罰55萬美元。少了珍娜合作，賈斯汀這回單打超級盃舞台，致敬已故巨星王子（Prince），一連串表演相較上回煽情演出，被外媒評為「親民」許多。

賈斯汀於超級盃演出致敬王子。（法新社）

不過賈斯汀這次受邀，也因為珍奶事件引起爭議，特別是女性和黑人的反感，有人認為為何同是當事人，身為黑人女性的珍娜就得付出更高的代價，根本是禮遇白人男性的雙重標準。在超級盃前的記者會，賈斯汀沒有被問到14年前的珍奶事件，但他在上個月受訪時表示他和珍娜已和好如初，他們也曾談論過當年的「事發過程」，「我不知道是不是很多人知道（和珍娜和解），我覺得向大家告知這件事並非我的工作，而是我重視人與人之間的關係。」

賈斯汀這次演出，有網友對他既致敬又掌控全場按讚，也有毒舌派酸他「他不是碧昂斯，他哪位？」、「沒有超級男孩、沒有布蘭妮、沒有珍娜」。