超級盃》砸千萬全壓老鷹贏 超狂賭客一夜成億萬富翁

費城球迷上街狂歡慶祝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕全美年度盛事超級盃圓滿落幕，由費城老鷹爆冷擊敗愛國者勇奪超級盃，美媒報導不止球員、教練、球迷開心，有位神秘賭客想必也樂歪了，因為他一口氣拿出300萬美元（約新台幣8675萬元），挑了5種玩法全壓老鷹，預估至少可抱回600萬美元（約新台幣1.73億元）。

《ESPN》今報導，去年世界大賽梭哈下注6場全中，賺走1400萬美元（約新台幣4億元）的「神秘賭客X」再度現身，2週前來到賭場下注超級盃，豪砸300萬美元在5種不同玩法，並且全壓費城老鷹贏，如今老鷹真的爆冷奪冠，業者預估這位神秘賭客至少可贏得600萬美元。

《ESPN》透露，這位神秘賭客X是一位30多歲的男性，之前主要是賭綜合格鬥賽事，並沒有規律接觸棒球，去年曾在綜合格鬥賽賭注連贏11場，隨後在世界大賽第1、2、3、4、6場下注，不但越賭越大，還全部贏錢。一位賭場高層向記者描述：「他只想玩其中幾場比賽，完全不管數字，他就只想下注，但他就是沒輸過。」

根據《美聯社》記者消息，一位賭場業者 Jimmy Vaccaro透露，這位神秘賭客在上次世界大賽就已經大駕光臨，並且壓上了所有賭金，「我想他從那個時候開始，就沒有再賭輸過了。」業者形容。