LOL》LMS前兩週統計：閃電狼蛇蛇KDA25最高

閃電狼蛇蛇前兩週賽是KDA達25。（取自Garena）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》2018 LMS春季賽已經進行三週賽程，Garena也在3日釋出前兩週數據統計，可以看到最高KDA（擊殺/死亡/助攻）選手由閃電狼輔助選手蛇蛇以高達25KDA拿下；最高擊殺由JT LilV與HKA Unified以24次並列第一，兩位剛好都是AD位，而每分鐘傷害輸出最高的則是M17的新韓援AD Deul以801點傷害拿下。

根據官方統計，前兩週最長對戰時間為W2D1的閃電狼對Team Afro第二局，雙方打了44分45秒、最短對戰時間則是同樣對戰組合的第三局，雙方只打了27分41秒，只不過這兩個數據都已經在第三週賽事被改寫：閃電狼打HKA創下24分鐘最快結束比賽紀錄、MAD TEAM打M17的第二局則是一路鏖戰至50多分鐘。

以前兩週來看，官方將本週之星頒給M17 AD選手Deul，他平均每局擊殺4.4次、每局死亡數1次、助攻數4.2次與高達75.4%的擊殺參與率，輸出傷害更佔全隊35.3%，每分鐘傷害輸出達801點。

最高KDA前三名為閃電狼蛇蛇（25）、M17 Apex（14.3）、GRX Stitch（12.3）；最多擊殺為JT LilV（24）、HKA Unified（24）、M17 Duel（22）；最多助攻為JT Ysera（43）、M17 Dreamer（39）、JT Rest（34）。

最高擊殺參與率為JT Ysera（86.5%）、JT FoFo（84.6%）、HKA Unified（82.6%）；最多每分鐘放置偵查守衛為AFR Epic（2.24）、JT Hana（2.04）、M17 Move（1.97%）；最多每分鐘傷害輸出為M17 Deul（801）、閃電狼Maple（660）、JT LilV（598）。

前兩週賽事數據統計。（取自LMS官網）

英雄統計部分，最多次出場的前三英雄為貪啃奇（12）、雷茲（11）、嘉文四世（10）；最多次禁用英雄前三為：柔依（16）、卡蜜兒（13）、阿祈爾（12）、克黎絲妲（12），而最高勝率的前三英雄為柔依、卡瑪與奈德麗，只要被選出都有百分百勝率。

前兩週賽事數據統計。（取自LMS官網）