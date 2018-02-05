高球》鳳凰城公開賽 伍德蘭延長賽奪冠、潘政琮並列62名

伍德蘭奪冠。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕美巡打到延長加賽似乎成了習慣，Waste Management 鳳凰城公開賽今天又戰至延長賽，美國選手伍德蘭在加賽第1洞保Par成功，力退瑞維耶，贏得他在美巡賽的第3勝。

伍德蘭最後1回合打出64桿，早早攻上領先位置，他以總計266桿完賽，等待著其他選手陸續結束第4回合。最後1組的瑞維耶，在第18洞推進21呎長推博蒂，同樣266桿並列第1。

這是美巡賽連續第4場打進延長賽決勝，加賽回到第18洞開球，瑞維耶打上球道，伍德蘭的球左拉到球道沙坑。瑞維耶先攻果嶺，他球偏左落在果嶺上但滾出果嶺外。

伍德蘭奪冠。（法新社）

伍德蘭從沙坑攻向果嶺，他的球停在果嶺邊。看著瑞維耶短切失手打短，伍德蘭直接拿推桿把球推到洞口邊1呎，等著瑞維耶救Par推桿結果。

這回瑞維耶的球從洞口左緣滑過沒進，伍德蘭沈穩地上前把球推進洞裡，贏得冠軍。這是伍德蘭生涯第3勝，也是自2013年之後苦等多時的勝利。

原本領先的佛勒，最後1回合打得很不順手，前14洞只賺到兩個博蒂、1個柏忌，被其他選手超越，第15洞起又連吞3個柏忌，73桿完賽，總計272桿只並列11名。

台灣好手潘政琮今天花了75桿，以284桿並列62名。賽後他在臉書上留言說：「這星期長桿打的很好，但在策略上面始終沒有找到對的節奏，果嶺的速度也沒有掌握到，但沙漠地區球的熱情真是一點都沒少。下星期我會休息1週，接下來春節期間移師到洛杉磯地區，希望大家來加油喔。」

潘政琮並列62名。（資料照，法新社）